Ondanks afgeschafte examens: MNM doet in juni opnieuw een 'Marathonradio'

20 mei 2020

08u19

Bron: VRT 1 Showbizz Door de coronapandemie en de bijhorende lockdown hebben heel wat scholen besloten om hun examens af te schaffen, maar dat houdt MNM niet tegen om de studenten die wél nog moeten blokken een hart onder de riem te steken. Van 8 tot 26 juni doen negen dj’s weer een Marathonradio.

Het is intussen een vaste waarde aan het einde van het eerste semester: de Marathonradio op MNM. Ook dit jaar zal Peter Van de Veire weer non-stop plaatjes draaien en bloktips geven, samen met Sander Gillis en Dorianne Aussems. Het drietal zal afwisselend presenteren, bijgestaan door de Marathonradio Rescue Teams, die eropuit trekken om studenten in heel Vlaanderen te hulp te schieten.

“Marathonradio is elk jaar opnieuw het ankerpunt voor studerend Vlaanderen en Brussel”, verklaart Annemie Gulickx, nethoofd van MNM. “Dit jaar gaat het net iets anders zijn, want niet iedereen heeft examens. Maar we voelen dat jongeren meer dan ooit nood hebben aan een luisterend oor en ontspanning. Die laatste weken voor de zomervakantie worden sowieso een uitdaging: of je nu examens hebt of niet. En dan is Marathonradio de perfecte steun en toeverlaat”.

Geen Marathonhuis

De zender heeft er wel voor gezorgd dat alles coronaproof zal verlopen. De hulp van Marc Van Ranst werd ingeroepen, die zijn toestemming gaf zolang de veilige afstand op elk moment bewaard wordt. Zo zal er dit jaar geen Marathonhuis zijn, maar zal er uitgezonden worden vanuit de dagelijkse studio’s in Brussel. Er komen ook verschillende optredens en dj-sets, maar de line-up daarvan wordt later pas bekendgemaakt.

“Omdat je je werkelijk géén moment alleen zou voelen. Daarom wil ik erg graag achter die ontsmette micro staan”, vat Van de Veire het samen. “Voor jou, je ouders, je vrienden, je leerkrachten en je héle anderhalvemeter-omgeving. Het is zoals op een feestje in 2019: hoe meer bubbels, hoe meer deugd. Yes We Can. In 2020 meer dan anders.”

Marathonradio: van maandag 8 tot en met vrijdag 26 juni op MNM, met Peter Van de Veire, Sander Gillis, Dorianne Aussems, Laura Govaerts, Anushka Melkonian, Sen De Paepe, Wanne Synnave, Brahim Attaeb en Kawtar Ehlalouch.