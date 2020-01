Onbekende vrouw dringt huis van Gerard Joling binnen Redactie

28 januari 2020

20u02

Bron: AD 1 Showbizz De Nederlandse presentator en zanger Gerard Joling is slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een onbekende vrouw drong zondag het huis in Aalsmeer van de bijna 59-jarige man binnen.

Joling is behoorlijk ontdaan, zo vertelt John van den Heuvel, die de zanger heeft gesproken, vanavond in ‘RTL Boulevard’. “Er stopte een auto op de oprit van Gerard en er stapt een dame uit die meteen doelgericht op het huis van Gerard afloopt’’, aldus Van den Heuvel. “Ze belt aan en Gerard doet open. Hij is overrompeld als de vrouw zo doorloopt naar de woonkamer. Ze doet alsof ze bekenden zijn van elkaar.’’

Gerard stuurt in paniek een sms naar de buurman. “Die is direct met twee zoons richting de woning gekomen, waarop de onbekende vrouw verdween. Wat de vrouw precies van plan was is nog altijd niet duidelijk.’’

De zanger heeft vandaag aangifte gedaan bij de politie en de camerabeelden waarop de vrouw te zien is overgedragen. Ook het kenteken van de auto is bij de politie bekend, zo meldde John van den Heuvel.

Indringers

Het is niet de eerste keer dat Gerard Joling mikpunt is van indringers. In 2010 probeerden drie gemaskerde mannen zijn huis binnen te komen, maar stuitten op degelijk hang en sluitwerk, waarna ze afdropen.