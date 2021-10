Onbekende stuurt vreemde mails in naam van Arda uit ‘Temptation Island’: “Een onschuldig kind hierbij betrekken is erover”

ShowbizzBange momenten voor Arda (27), die te zien was in het vorige seizoen van ‘Temptation Island’. Een onbekende gebruikt z'n gegevens om mails naar psychologen te sturen. En daarin wordt onder meer vermeld dat Arda en z'n vriendin Amber zoontje Amari iets zouden willen aandoen. Dat vertelt hij op sociale media.

“Genoeg is genoeg", begint Arda zijn verhaal op sociale media. “Ik kreeg al heel de week mails van websites waar ik me niet op heb ingeschreven. De voorbije dagen ben ik mails beginnen te krijgen van psychologen. Er is dus iemand die mijn mailadres en de gegevens van Amber gebruikt en dan allerlei geschifte e-mails stuurt naar psychologen. Met heel gekke dingen in over Amari. Dat wij Amari iets willen aandoen en nog allerlei gekke dingen.” Op sociale media voegt hij enkele voorbeelden van de mails toe.

“We doen er momenteel alles aan om te achterhalen wie deze persoon is", klinkt het verder. “We zijn ondertussen ook naar de politie geweest, maar die willen niets doen. Natuurlijk gaan we dit niet laten passeren, want het gaat over Amari, niet over mij of Amber.” Arda waarschuwt nog dat hij te weten zal komen wie dit deed. “Een onschuldig kind betrekken bij je donkere gedachten is er gewoon over.”

Arda leerde zijn vriendin Amber kennen tijdens het vorige seizoen van ‘Temptation Island’. Hij nam deel als koppelhelft, zij als verleidster. Het koppel ging al gauw samenwonen, en niet veel later volgde ook de geboorte van zoontje Amari. “Ondertussen hebben we bewezen dat onze liefde geen bevlieging is, al zijn er ook nu nog mensen die het nodig vinden om negatieve commentaar te spuien”, vertelden ze al aan HLN.

