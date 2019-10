Onafgewerkt ‘Suske & Wiske’-verhaal van Willy Vandersteen krijgt nu tweede leven KD

08 oktober 2019

09u16

Striptekenaar Dirk Stallaert (63) mag een onafgewerkte 'Suske & Wiske'-strip van wijlen Willy Vandersteen nieuw leven inblazen. Het gaat om de laatste strip uit de 'blauwe reeks', waarvan slechts acht afleveringen verschenen. "Een hele eer", vertelt Dirk in een reactie aan Het Nieuwsblad.

De strip heet ‘De Sonometer’ en vertelt het verhaal van Suske en Wiske die naar Japan reizen omdat de uitvinding van een professor er de boel op stelten zet. Veel meer is er niet geweten over de inhoud van het stripverhaal dat in 1959 of 1960 in het weekblad ‘Kuifje' had moeten verschijnen. Eerder maakte Willy Vandersteen al acht verhalen voor het blad, maar ‘De Sonometer’ werkte hij niet af. De stripauteur stapte op na een onenigheid met Hergé, de geestelijke vader van het stripfiguur Kuifje.

Van ‘De Sonometer’ zijn slechts vier schetsen bewaard gebleven, meldt Het Nieuwsblad. “We hebben geen enkel idee waar Vandersteen naartoe wilde met dat verhaal.” Omdat de striphelden volgend jaar 75 kaarsjes mogen uitblazen, brengt Standaard Uitgeverij het verhaal alsnog uit. Het scenario komt van de hand van François Corteggiani, hij zal het verhaal uitwerken. Dirk Stallaert tekent alles uit. De strip verschijnt in het najaar van 2020.