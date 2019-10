Omstreden vriend van Noorse prinses: “We hebben drie tot vier keer seks per dag” DBJ

19 oktober 2019

13u08

Bron: Telegraaf 1 royalty De Noorse prinses Märtha Louise (48) en haar vriend - de sjamaan Durek Verrett (44) - hebben opnieuw voor heel wat opschudding gezorgd in eigen land. Verrett zei in zijn eigen podcast dat hij tot wel drie of vier keer seks per dag heeft met de dochter van de Noorse koning Harald V en koningin Sonja.

‘Ancient wisdom today’ noemt Verrett zijn podcast en tijdens een gesprek met lifestylegoeroe Dave Asprey zegt Verrett uit het niets: “Laten we het over seks hebben”. Om vervolgens te verklaren dat hij al jaren traint om zijn eigen orgasme uit te stellen. “Zodat hij zijn partner op de best mogelijke manier kan bevredigen. Soms hebben we drie tot vier keer seks per dag”, gaat Verrett verder over zijn relatie met de prinses. “Zij vraagt dan altijd: ga je klaarkomen? Ik zeg dan neen, ik ga je zo veel orgasmes geven als je wil. Als je wil, kan ik nog een paar uur volhouden. Voor mij maakt het niets uit.”

Het is niet de eerste keer dat het koppel in opspraak komt. De bom barstte toen bekend raakte dat prinses Märtha Louise een relatie was begonnen met Verret, een Amerikaans spirituele leider die onder meer Gwyneth Paltrow en Gerard Butler tot zijn fans mag rekenen. “Ik heb mijn zielsverwant gevonden”, zo vertelde Märtha Louise destijds zelf. De aankondiging veroorzaakte zo veel controverse dat haar vader besloot dat ze haar koninklijke titel niet langer mocht gebruiken. Dat de twee later op spirituele tour gingen door Noorwegen onder de slogan ‘De prinses en de sjamaan’ hielp ook al niet.

Eerder deze maand beweerde de sjamaan ook al dat hij vrouwen die veel sekspartners hadden gehad, kon “reinigen”. “Als vrouwen met veel mensen naar bed gaan, gebeurt er iets met hun vagina. Dat moet worden opgeruimd. Ik bied daar oefeningen voor aan.” Uitspraken die ook niet zo goed ontvangen werden…