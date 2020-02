Omstreden columniste Katie Hopkins door YouTuber voor schut gezet met fake award LV

01 februari 2020

17u38 3 Showbizz YouTube-ster Josh Pieters haalt miljoenen kijkers binnen met zijn laatste video, en niet zomaar. De omstreden Britse columniste Katie Hopkins werd stevig in de val gelokt met een wrede grap, “maar die is volledig terecht als je haar uitspraken hoort”, aldus Pieters.

Katie Hopkins heeft zich de laatste maanden niet erg populair gemaakt. De columniste valt regelmatig minderheidsgroepen aan, en heeft ook geen schrik om bekende gezichten te beledigen. Zo lag ze al in de clinch met zangeres Ellie Goulding, en kreeg ze ook een horde fans van de koninklijke familie achter zich aan nadat ze Meghan Markle beledigde.

Genoeg geweest, vond bekende YouTuber Josh Pieters. Voor de ogen van zijn 1,2 miljoen volgers op het platform zette hij Hopkins stevig voor schut. Pieters bedacht een nepprijs, de ‘Campaign to Unify the Nation Trophy’, afgekort CUNT - ofwel ‘kut’. Wanneer de nietsvermoedende Katie een mailtje krijgt dat ze de prijs in ontvangst mag nemen, stapt ze op het vliegtuig naar Praag om de ceremonie bij te wonen en een beeldje in ontvangst te nemen. Daarvoor had Pieters een zaal in een hotel afgehuurd om een show in scène te zetten, figuranten inbegrepen. De video werd al meer dan 3,5 miljoen keer bekeken na 24 uur.

Er gingen al snel stemmen op dat de Youtuber het te ver had gedreven, maar Josh Pieters kan op bijval rekenen. Hopkins gaf namelijk op het einde van de video een speech waarin ze heel wat racistische en beledigende opmerkingen maakte. Zo zegt ze dat “moslims graag hun eigen moeders verkrachten” en noemt ze Greta Thunberg een “autistische trut”. Daarop kwam dan ook een storm van reacties op Twitter, maar die zal de columniste niet kunnen lezen. Recent nog werd ze verbannen van het platform omwille van haar omstreden uitspraken.