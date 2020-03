Omroepster Nora Steyaert overleden SDE

16 maart 2020

11u19

Bron: Radio 1 12 Showbizz Tv-icoon Nora Steyaert (87), een van de allereerste tv-omroepsters, is woensdag overleden. Dat laat de familie weten aan VRT Nieuws.

Steyaert begon haar carrière in 1952 bij het toenmalige NIR. Samen met Paula Sémer en Terry Van Ginderen was ze een van de eerste generaties omroepsters. Ze kregen de eretitel ‘De Drie Gratiën der Vlaamse Televisie’. Op Radio 1 vertelt Sémer: “Het was een hele jonge, frisse vrouw. Een lachebekje, het jongste eendje in de bijt. Als ze zich eens vergiste, zoals iedereen dat al eens deed, was dat heel vergoelijkend bij de kijker: ‘Och, ze is nog zo jong’.”

In die tijd was het een gewoonte dat omroepsters ook programma’s presenteerden. Steyaert dook tussen 1958 en 1967 op in jeugdprogramma’s zoals “Kijk uit” en “Tienerklanken”. In 1966 presenteerde zij de televisieshow “Eenmaal per jaar”.

Steyaert was getrouwd met schrijver Aster Berkhof. Ze hadden elkaar bij de omroep ontmoet. Samen hebben ze een zoon.