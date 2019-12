OMG: Loop samen met Assepoester of Ariël door Disneyland Paris CD

12 december 2019

10u00 0 Showbizz Goed nieuws voor iedereen die er ooit van gedroomd heeft om samen met een Disney-figuur .... te lopen. Disneyland Paris organiseert begin mei voor het eerst een heuse Princess Run met een unieke combinatie van sport en entertainment.

De sportievelingen kunnen kiezen uit twee races. Zo is er eentje van vijf kilometer waarbij ze ondergedompeld worden in de wereld van De Kleine Zeemeermin Ariël en haar vrienden. Wie zich aan de acht kilometer waagt, krijgt versterking van Belle uit ‘Belle en het Beest’. De deelnemers kunnen ook beide races lopen en dan krijgen ze aan de finish een unieke Cinderella-medaille. Volgend jaar is het exact 70 jaar geleden dat de Disney-klassieker Assepoester voor het eerst op het grote scherm te zien was.

Ook voor de kinderen zijn er verschillende races voorzien van 100, 200 of 1000 meter. Zij worden langs het parcours aangemoedigd door onder anderen Suzy en Perla, de schattige muizen van ‘Assepoester’. Of Meeko, de ondeugende wasbeer van Pocahontas.

De Disneyland Paris Princess Run vindt plaats van 8 tot en met 10 mei. Tickets zijn te koop via run.disneylandparis.com.