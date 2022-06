“Omdat we té jong waren, hadden we een schild om ons heen”: zo gaat het nog met Hanson

“Mijn oudste zag onlangs een foto van me toen ik zo ongeveer zijn leeftijd had, waarop ik naast Steven Tyler en Jon Bon Jovi op de MTV Europe Awards stond. Hij ging uit z'n dak: ‘Wat is hier in hemelsnaam aan de hand?’”, glimlachte Isaac Hanson in een recent interview met ‘Entertainment Tonight’. Ontdekken dat je vader een wereldberoemd muzikant is, het kan best tellen als verrassing.