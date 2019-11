Omdat het dit weekend weer zover is: de 5 beste momenten uit het verleden van de Story Showbizz Awards MVO

27 november 2019

17u00 0 Showbizz Dit weekend is het weer zover. Zaterdag worden de Story Showbizz Awards uitgereikt in Gent. Geen beter moment om terug te blikken op de leukste momenten uit de voorbije edities.

De Story Showbizz Awards kan je deze zaterdag, 30 november, trouwens live volgen op HLN.be. Vanaf 18u staan we paraat op de rode loper om de aankomst van Bekend Vlaanderen in beeld te brengen.

1. Gert en James zingen hun eigen versie van ‘In The Navy’

Maar als ‘in de Story’ klinkt dat nummer natuurlijk nog nét ietsje beter. “Oei, we hebben niets voorbereid”, grapten de twee vrienden eerst nog, maar dat geloofde werkelijk niemand.

2. Jacky Lafon danst van geluk

‘Familie’-actrice Jacky Lafon was zó blij met haar Story Showbizz Award dat ze er emotioneel van werd. “Normaal zeg ik altijd dat de beste award mijn dochter is, maar hier heb ik echt geen woorden voor.” Showbizz Bart stelt dan maar voor om niets meer te zeggen, en in plaats daarvan een dansje te placeren... Dat doet ze met véél enthousiasme.

3. Joke Van de Velde grijpt haar kans bij Kürt Rogiers

Altijd ambiance als Joke Van de Vele een award komt uitreiken. Ze droeg bijvoorbeeld een onthullende jurk met gouden tekeningen op haar lichaam. En toen ze Kürt Rogiers het beeldje voor ‘beste radiopresentator’ overhandigde, kreeg hij véél meer dan alleen zijn prijs...

4. Peter Van de Veire komt opdagen in een jurk

Het kon natuurlijk niet anders: wanneer radiomaker Peter Van de Veire een award komt ophalen mag je gekke toestanden verwachten. Hij kwam opdagen in hetzelfde kleedje als dat van zijn sidekick: Julie Van den Steen.

5. Tanja Dexters doet een Miley’ke.

Soms moet je niet lang wachten op hét moment van de avond. Tijdens de opening van deze Story Showbizz Awards kwam Tanja Dexters het podium op gedanst in een heus Miley Cyrus-outfit, en dat was er uiteraard eentje met weinig om het lijf.