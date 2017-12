Omdat filmsucces de laatste tijd wat uitblijft? Will Smith wordt tv-presentator TC

16u21 0 EPA Showbizz Hij presenteert nieuwe documentairereeks op National Geographic.

Acteur Will Smith, de laatste tijd net iets minder scorend als acteur, begint een carrière als tv-presentator. Hij werd door regisseur Darren Aronofsky (de ex van topactrice Jennifer Lawrence) aangezocht om diens documentaire 'One Strange Rock' te presenteren. Die serie zal binnenkort te zien zijn op National Geographic. Will zegt in de wolken te zijn met de kans. Toch zal hij nog blijven acteren. De ster is volop bezig met de voorbereidingen op een nieuwe 'Bad Boys'-film. Mogelijk met Adil El Arbi en Bilall Fallah als regisseurs.