Oma van Miss België Celine Van Ouytsel besmet met coronavirus: “We zitten hulpeloos thuis” DBJ

29 maart 2020

15u16 6 showbizz Ook de oma van Miss België Celine Van Ouytsel (23) is besmet geraakt met het coronavirus. Dat geeft de miss zelf aan op Instagram. Voorlopig blijven de zware symptomen uit.

“Ze is positief getest, maar momenteel kampt ze enkel met een verkoudheid”, zegt Celine Van Ouytsel. “Ze woont in een woon- zorgcentrum, waar ze momenteel in quarantaine verblijft. De zware symptomen blijven uit, maar het is hout vasthouden dat dat zo blijft want we weten dat het snel kan omslaan.”

De oma van Van Ouytsel is ouder dan 80 en behoort dus tot de risicogroep. “Toen we het nieuws hoorden, kregen we het echt moeilijk”, aldus Miss België. “Het ergste is dat we haar niet kunnen bezoeken en dus hulpeloos thuis zitten. Daarom bellen we haar elke dag. We bekijken het ook dag per dag.”

De Kempische Celine Van Ouytsel werd in januari bekroond tot Miss België. Met haar overwinning volgde ze Elena Castro Suarez op.