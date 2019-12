Om te smelten: brandweerman vraagt zijn vriendin ten huwelijk tijdens De Warmste Week KD

23 december 2019

08u19

Bron: Studio Brussel 0 Showbizz De Warmste Week werd zonet nog wat warmer voor Eline. Haar vriend Yoni vroeg haar ten huwelijk op het podium van De Warmste Week. Het koppel leerde elkaar vijf jaar geleden kennen door Fire For Life, een actie die de brandweer organiseerde voor De Warmste Week. De presentatoren van Studio Brussel stonden erbij en keken ernaar. “Daar gaan we op dansen.”

Voor De Warmste Week draait Studio Brussel de hele week platen voor het goede doel vanuit Kortrijk. Naar jaarlijkse gewoonte maakten ook de brandweerlui van Fire For Life hun passage. Met meer dan 2.000 brandweermannen betraden ze het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Brandweerman Yoni had een heel speciale vraag voor zijn vriendin Eline. “5 jaar geleden leerden we elkaar kennen tijdens Fire For Life, dus vandaag vind ik het tijd om deze stap te zetten,” zei Yoni, die vervolgens op zijn knieën ging voor Eline. Zij zei volmondig ‘ja’.