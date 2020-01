Olivier Deschacht ‘vergat’ gezin na vertrek bij Anderlecht: “En daar heb ik de hóógste prijs voor betaald, Annelien is mijn leven” Redactie

07 januari 2020

10u36

Bron: HUMO 0 Showbizz “Het zijn twee zware jaren geweest.” Dat zegt Olivier Deschacht (38) deze week in HUMO. Eerst was er zijn onverwachte vertrek bij Anderlecht, niet veel later liep zijn relatie met Annelien Coorevits (33) op de klippen. Het koppel ging tijdens de afgelopen zomer na 14 jaar uit elkaar, en dat zindert duidelijk nog na bij de voetballer.

Hoewel Olivier en Annelien elk hun eigen weg op gaan, stelt Deschacht deze week in HUMO dat hij en Annelien niet officieel gescheiden zijn. “Laat ons zeggen dat Annelien en ik uit elkaar zijn”, zegt hij. “Toen ik bij Anderlecht totaal onverwacht aan de deur ben gezet, heb ik daar slecht op gereageerd. Zo diep zat ik. In die zin kun je zeggen dat mijn vertrek een beetje het begin van het einde is geweest. Omdat ik het belangrijkste vergat: mijn familie.”

De breuk met Annelien is de prijs die de voetballer daar nu voor betaalt, zo zegt hij. “De hóógste prijs: Annelien is mijn leven, ik kan mij niet voorstellen dat ik ooit met iemand anders samen zal zijn”, aldus Olivier, die tijdens het gesprek zijn fouten durft toegeven. “Ik ben niet perfect. Zoals in elke relatie ben je in het begin verliefd en zot van elkaar. De fouten van de ander neem je erbij, in de hoop dat het beter wordt. Zelf hoop je dat ze door jouw fouten heen kijkt, maar dat blijft niet duren. Zeker niet als ze er zoveel energie insteekt en na dertien jaar moet vaststellen dat ik toch dezelfde fouten blijf maken.”

Verandering

“Ik zie altijd eerst het slechte, dan pas het goede”, legt hij uit. “Da’s een probleem. Bovendien krop ik die negatieve gevoelens ook op. Nu, je bent wie je bent: het is niet makkelijk om jezelf na 39 jaar nog te veranderen. Maar soms móét het, of je verliest mensen. Mensen die het goed met je voorhebben. Dat wil je niet. Ik zie wel wat de toekomst brengt.”

Ondanks de moeilijke periode wist de voetballer toch overeind te blijven. “Door mijn hoofd te resetten en elke dag met een schone lei te beginnen”, zegt hij. “Mentaal sta ik sterk in mijn schoenen. Anders was ik al lang met voetballen gestopt. Ik geef niet op. Op mijn 38ste sta ik in Het Laatste Nieuws nog altijd in de top vijf van beste verdedigers. Dan ben ik blij dat ik er nog ben.”

