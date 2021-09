Olivier Deschacht krijgt scheiding met Annelien Coorevits maar moeilijk verwerkt: “Ik had de beste vrouw en heb het verknoeid”

TV Bart Kaëll oog in oog met eerste zomerlief­je in ‘De Cooke & Verhulst Show’

20 september Bart Kaëll (61) heeft een nieuwe single uit. In ‘Zomerlief’ zingt de Vlaamse zanger over zijn eerste zomerliefje, maar dat was niet zijn huidige partner Luc Appermont. Het eerste zomerlief van Bart was namelijk een meisje.