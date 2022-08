Olivia Wilde openhartig over incident met voogdijpapieren: “Dat had nooit mogen gebeuren”

CelebritiesDe Amerikaanse actrice en regisseur Olivia Wilde (38) heeft veel op haar bord. Op 28 september verschijnt haar nieuwe film ‘Don’t Worry Darling’ in de zalen, waar haar huidig lief Harry Styles (28) in meespeelt, maar ook haar filmpresentatie in Las Vegas van afgelopen april is nog niet verteerd. Aan ‘Variety’ doet ze haar boekje open over dit ongemakkelijke moment én de voogdijzaak met haar ex-man Jason Sudeikis (46).

Op 28 september verschijnt de nieuwe prent ‘Don’t Worry Darling’ met Florence Pugh (26) en Harry Styles (28) in de hoofdrol. Olivia Wilde speelt zelf ook mee in de film als het personage Bunny, maar zetelde voornamelijk in de regisseursstoel. Het was al snel klaar als een klontje dat de vonk tussen Wilde en Styles op de set van de film oversloeg. Vervolgens werd ze al snel overspoeld door kritiek vanwege haar nieuwe relatie met de tien jaar jongere zanger, maar daar trekt ze zich niks van aan. Wat wél als een donderwolk boven haar hangt is de voogdijzaak met haar ex-man, de Amerikaanse komiek en acteur Jason Sudeikis.

Mysterieuze envelop

Van 2011 tot 2020 had Olivia een relatie met Sudeikis, met wie ze twee kinderen heeft: Otis (8) en Daisy (5). Toen ze in april haar nieuwe film voorstelde op CinemaCon in Las Vegas, kreeg ze tijdens haar presentatie een wel heel bijzondere envelop toegestopt. Er stond duidelijk op te lezen: persoonlijk en vertrouwelijk. “Is dit voor mij?”, vroeg Wilde. Wat bleek? Daarin zaten volgens ‘The Hollywood Reporter’ de voogdijpapieren. Wat er precies instond is niet geweten, maar het zou wel degelijk gaan om een dagvaarding. Zo’n documenten moeten steeds persoonlijk aan de ontvanger overhandigd worden, wat deze bruuske onderbreking op het podium kan verklaren.

Wilde spreekt zich nu uit over dit incident in ‘Variety’. “Het was mijn werkplek. Op elke andere werkplek zou het als een aanval worden gezien. Het was verontrustend en had nooit mogen gebeuren.” Dit event moest een grote mijlpaal zijn voor Wilde, die nét op het punt stond enkele beelden van haar nieuwe prent aan het publiek te tonen. Ze liet zich echter niet van haar stuk brengen door de ‘mysterieuze envelop’ en vervolgde dapper haar presentatie. “Ik haatte het dat deze actie me afleidde van het werk van zoveel verschillende mensen en de studio die ik daar vertegenwoordigde. Dat proberen te saboteren was gemeen. Maar het verraste me niet volledig, want er is nog steeds een reden dat ik me uit die relatie heb verwijderd.”

Volledig scherm Olivia Wilde tijdens haar presentatie op CinemaCon in Las Vegas toen ze de envelop in handen kreeg. © AP Photo/Chris Pizzello

Co-ouderschap

Volgens intieme bronnen wilden beide partijen co-ouderschap over hun twee kinderen. Een bron liet aan ‘E! News’ weten dat Jason altijd een belangrijk onderdeel van haar leven zou blijven en het belangrijk was voor Wilde om de gedeelde voogdij te doen slagen. Maar op deze manier plots geconfronteerd worden met de papieren, was ongepast. Zelf liet de woordvoerder van Sudeikis eerder al weten dat “Jason geen voorkennis had over waar en wanneer de overdracht van de envelop zou gebeuren”. “Hij zou het nooit hebben toegestaan om het op deze manier te doen.”

Wilde vervolgt aan ‘Variety’ dat het vooral haar kinderen waren die leden onder deze beschamende vertoning in Las Vegas. “De enige mensen die hier van afzagen waren mijn kinderen, omdat ze dat moesten zien. Ze hadden nooit mogen weten dat dat is gebeurd. Ik koos ervoor actrice te worden, ik loop gewillig in de schijnwerpers, maar mijn kinderen hebben hier niet om gevraagd. Als zij erin worden meegesleurd, dan is dat heel pijnlijk.” De kinderen wonen om de week bij Wilde. Wanneer ze bij de kinderen is, krijgen zij haar volledige aandacht. “Ze zijn mijn hele wereld én mijn beste vrienden.”

Volledig scherm Olivia Wilde, Jason Sudeikis en kinderen: Otis Sudeikis en Daisy Sudeikis in 2018. © Photo by Presley Ann/WireImage

