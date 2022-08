Olivia Trappeniers was erg close met wereldster Olivia Newton-John: “Ik zal haar cadeautje op mijn verjaardag missen”

CelebritiesWereldwijd zijn miljoenen fans in rouw door het overlijden van Olivia Newton-John. Ook Olivia Trappeniers (24), deze zomer vaste gaste in ‘Tien om te Zien’ en ‘’Zomerhit’, is erg aangedaan. Twintig jaar geleden bleek haar eerste ontmoeting met de wereldster, de start van een unieke, warme vriendschap. “Zonder haar steun stond ik niet waar ik nu sta.”

Omdat haar ouders grote fans waren van de ster uit ‘Grease’ werd Olivia naar haar genoemd. “Bij een concert van Olivia Newton-John in Amerika konden mijn ouders haar backstage ontmoeten dankzij enkele vrienden”, aldus Olivia. “Ik was toen amper vier, maar herinner me dat magische moment nog steeds. Olivia vond mijn naam geweldig en mij een megaschattige kleine. Ze zei dat ze mee naar huis wilde nemen en dat ik haar deed denken aan haar eigen kindertijd. Er was zo’n goede klik, dat we contact hielden. We zagen elkaar bij andere concerten, maar Olivia nodigde ons ook bij haar thuis uit. Daarna zagen we elkaar minstens één keer per jaar en stuurde ze me ook elke verjaardag een cadeautje. Meestal juweeltjes, die ik nog altijd koester. Vrijdag ben ik opnieuw jarig. Ik zal haar kaartje extra missen.”

Ziekte

Door het contact wist Olivia Newton John dat Olivia’s mama de ziekte ms heeft. “Ze wilde haar helpen en dat deed ze ook. Ze bracht ons in contact met John Easterling, haar tweede echtgenoot en medestichter van Amazon Herb Company. Dat bedrijf is gespecialiseerd in geneesmiddelen op basis van planten uit het Amazonegebied. Dankzij zijn pillen en tips om anders en gezonder te leven is mama’s ziekte veel draaglijker geworden. Mama was daarom ook betrokken bij de Europese promotour van die producten.”

Inspiratiebron

Niet alleen op het vlak van gezondheid, was Olivia Newton John een inspiratiebron. “De wereld heeft nood aan meer mensen zoals zij. Olivia had aanzien en rijkdom, maar behield altijd de juiste focus. Ze was down to earth en gedroeg zich nooit als een ster. Met haar geld steunde ze goede doelen, zoals het onderzoek naar kanker. Maar ze steunde me ook met raad en daad. Ze kende mijn zangambities, koesterde ze en stelde me voor aan haar zangcoach, die me lessen gaf. Ze luisterde naar al mijn demo’s en gaf eerlijk haar commentaar. Zij suggereerde ook om mijn artiestennaam OT te vervangen door Olivia.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Olivia Newton-John en Olivia Trappeniers. © Instagram

“De laatste keer dat ik haar zag, gaf ze me op haar appartement in Florida een halsketting als geluksbrenger en de wijze raad om altijd ‘ja’ te zeggen tegen nieuwe kansen. Ik ben lange tijd onzeker geweest en vond mezelf als zangeres niet goed genoeg. Olivia overtuigde me van mijn talenten en moedigde me aan. Dankzij haar durf ik meer en sta ik nu waar ik sta. Dat ik het voortaan zonder haar raad zal moeten doen, stemt me droevig.”

Amerikaanse voorbeeld

Olivia gaat haar Amerikaanse voorbeeld erg missen. “Ik wist wel dat Olivia hervallen was van borstkanker. De laatste keer dat ze me mailde, had ze veel pijn en ging het niet goed met haar. Haar dochter woonde weer bij haar in om voor haar te zorgen. Dat was een slecht teken. Toch kwam haar dood als een schok en zorgt die voor een groot verdriet. Olivia was empathisch en gul. Ik ben zo blij dat ik haar heb leren kennen en zal haar herinneren als een guitige vrouw met een groot hart. Maar ik ben haar vooral dankbaar dat ze voor mij zo’n grote inspiratiebron is geweest.”

LEES OOK: