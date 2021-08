Olivia Trappeniers neemt het bij de Radio 2 Zomerhit op tegen ‘toffe nonkel’ Regi: “Ik zou me schuldig voelen als ik zou winnen”

Celebrities Wereldbe­roem­de regisseur Quentin Tarantino weigert om zijn fortuin te delen met zijn moeder

9 augustus Wanneer ze eenmaal beroemd zijn, delen celebs hun fortuin maar al te graag met hun ouders, maar dat is buiten Quentin Tarantino (58) gerekend. In een nieuw interview vertelde de regisseur dat hij als kind gezworen heeft om nooit iets voor zijn moeder te kopen en al die jaren later is Tarantino bovendien nog steeds niet van gedachten veranderd.