Olivia Newton-John, 40 jaar na 'Grease': kanker, een verdwijning en een ongelukkig kind

IB

14 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Veertig jaar na 'Grease' oogst Olivia Newton-John, die onlangs zeventig werd, nog altijd veel respect. Niet alleen voor haar indrukwekkende palmares, maar zeker ook voor de manier waarop ze alle tegenslagen in haar leven te boven komt.

Je moet het Olivia Newton-John nageven: opgeven staat niet in haar woordenboek. Ze heeft er nochtans alle reden toe, want kanker houdt haar tegenwoordig opnieuw in een wurggreep. Voor de derde keer al strijdt de actrice en zangeres tegen de ziekte. En voor de derde keer is ze vastbesloten het monster te verslaan, ook al wordt het, zo moet ze ongetwijfeld beseffen, almaar moeilijker. De borstkanker waarvan ze in de jaren 90 genas en die in 2013 al eens terugkwam vlak nadat haar geliefde zus Rona aan een agressieve hersentumor stierf, heeft opnieuw de kop opgestoken, dit keer met uitzaaiingen in de lage rug. Maar dat laat ze dus niet aan haar hart komen. Tijdens de 'Grease'-reünie enkele weken geleden, naar aanleiding van het veertigjarige jubileum van de hitfilm, was Olivia haar stralende zelve. "Ik ben slechts een van de miljoenen die dit gevecht aangaan en ik geloof dat ik dit zal overwinnen", klonk het strijdvaardig. Als het op vechten aankomt, is Olivia een ervaringsdeskundige. In het leven van de ster, die al decennialang meedraait in de showbizz en bekroond werd met vier prestigieuze Grammy Awards, is er altijd wel een stevige portie drama aanwezig geweest. En een ongeluk, zo moet ze meermaals vaststellen, komt altijd ongelegen en kondigt zich nooit van tevoren aan.

