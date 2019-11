Olivia Colman kruipt in de huid van de Queen: deze actrices deden het haar voor JBR/KG

Queen Elizabeth II vertolken: het moet wel de hoofdprijs zijn voor elke Britse actrice. Olivia Colman, die in 'The Crown' de rol van de Queen overneemt van Claire Foy (35), is dan ook niet de eerste die die eer te beurt valt. Zo kreeg Helen Mirren (74) voor 'The Queen' uit 2006, veruit de bekendste biopic over de Britse vorstin, de Oscar voor 'Beste actrice'. Jaren later kroop ze nogmaals in de huid van de koningin voor het toneelstuk 'The Audience'.

De jongste actrice die ooit de Queen speelde, was de in 2010 elfjarige Freya Wilson in 'The King's Speech'. De actrice die dan weer het hardst op Elizabeth leek, was Jeanette Charles (92), onder meer te zien in 'Austin Powers in Goldmember'. Ook in animatiefilms maakt de Queen regelmatig haar opwachting. In 'Minions' mocht Jennifer Saunders de stem van Elizabeth II inspreken, in 'Cars' waagde Vanessa Redgrave haar kans.