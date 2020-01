Oliver en Simon van Bazart ontdekken op de radio dat ze getuige van Mathieu zijn SDE

29 januari 2020

09u11

Bron: MNM 0

Ergens in 2021 treedt Mathieu van Bazart in het huwelijksbootje. In de ochtendshow van MNM vertelt hij aan zijn groepsgenoten Oliver en Simon dat ze zeker welkom zijn op dat huwelijk: “Ah ja, want jullie zijn mijn getuigen.” Aan hun verbaasde reacties te zien, hadden ze dat alvast niet verwacht. “Wij wisten dat echt nog niet!”