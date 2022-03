Olga uit 'The Sky Is The Limit' vangt haar ouders uit Oekraïne op: "Toen ze enkele dagen niet reageerden, vreesde ik het ergste”

Showbizz Linda de Mol voelt nog veel schaamte over Jeroen Rietbergen: “Ze kreeg half Nederland op haar dak”

Linda de Mol (57) is nog steeds heel beschaamd over het schandaal rond The Voice of Holland. In een podcast vertelt haar neef Johnny de Mol (43) over het effect dat het schandaal op z’n familie heeft. “Linda is haar man kwijt, heeft half Nederland op haar dak gehad en werd gewantrouwd.”

