Olga Leyers ruilt unief in voor tv-wereld: “Ik heb een streep getrokken onder mijn studies” MVO

01 september 2019

08u39

Olga Leyers (21) is net als haar vader, Jan, niet meer weg te denken uit het Vlaamse tv-landschap. Gezien ze van haar tv-programma's een vaste carrière kan maken, weet ze niet meer zeker of ze nog terug zal keren naar de universiteit.

Na het succesprogramma ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’ is er iets veranderd, zo zegt ze zelf in Het Belang Van Limburg. “Toen ik na die wereldreis weer thuis kwam, heb ik een sabbatjaar genomen. Anderhalf jaar nu al, om precies te zijn. Ik ben nog ingeschreven aan de universiteit, dus moet ik beslissen of ik in oktober terugga of niet. In mijn hoofd heb ik er eigenlijk al een streep onder getrokken, maar tegelijk kan ik er geen afscheid van nemen.”

Een zware beslissing, maar tegelijk ook een logische overweging als je naar de drukke agenda van Leyers kijkt. Binnenkort is ze opnieuw te zien op VTM. Deze keer in het opdrachtenprogramma ‘Beat VTM’, waarin verschillende bekende Vlamingen gekke, moeilijke of spannende uitdagingen aangaan tegen onbekende Vlamingen.