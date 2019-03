Olga Leyers krijgt bijzonder vreemd verzoek van fan: “Maar hoeveel geeft die?” DBJ

23 maart 2019

11u33 0 Showbizz Olga Leyers (21) heeft op Instagram een erg bijzonder verzoek van een fan gedeeld. Die vroeg namelijk of ze haar sokken en strings wilde verkopen. Olga trok voor raad naar haar zussen Ella (30) en Billie (24).

Je krijgt als bekende persoonlijkheid nogal wat voorstellen op je pad, maar dit moet voor Olga Leyers wel een van de eigenaardigste geweest zijn. Een fan vroeg haar namelijk haar sokken en strings te verkopen. “Hey Olga, ik zoek op Instagram naar mooie vrouwen waarvan ik hun sokken en strings wil kopen. Sta jij daar voor open?”, klinkt het verzoek op Instagram.

Olga nam een screenshot van de vraag en stuurde die door naar haar zussen Billie en Ella. Die eerste schrok duidelijk, maar Ella reageerde laconiek. “Wat geeft die”, schreef ze als antwoord.

Olga Leyers is nog steeds gelukkig in de liefde. In de zomer van vorig jaar maakte ze bekend haar relatie met Simon Nuytten voorbij was, maar in januari vertelde aan Story dat die breuk helemaal verwerkt is. De twee vormen dus terug een koppel. “De omstandigheden hebben ons een tijdlang uit elkaar gedreven”, klonk het over haar breuk met Simon Nuytten, zanger-gitarist bij de band Bazart. “Maar we hebben elkaar opnieuw gevonden.”