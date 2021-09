Olga Leyers is al twee jaar plusmama: “Ik ben er nu nog meer van overtuigd dat ik kinderen wil”

Ze hield haar relatie een tijdje geheim, maar nu mag iedereen weten hoe gelukkig ze is met haar vriend Giancarlo. Het koppel is al bijna twee jaar samen en Olga vindt haar vriend de ideale man. “Door al jong voor tv te werken, ben ik te veel bezig met wat anderen van me denken”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad. “Giancarlo leert me om me daar niks van aan te trekken. Daarnaast gunnen we elkaar ook alles en nemen we elkaar echt zoals we zijn. We kunnen gewoon niet kwaad zijn op elkaar.”