Olga Leyers geeft haar relatie een tweede kans: "Simon en ik hebben elkaar weer gevonden"

22 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Olga Leyers (21) houdt van een uitdaging. Na ‘De Slimste Mens’ en ‘Boxing Stars’ ging de jongste dochter van zanger Jan Leyers op vakantie met senioren voor ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’. Eenmaal thuis wachtte haar trouwens een mooie liefdescomeback...

De wereld rondreizen met een groep hoogbejaarden: velen zouden er vriendelijk voor bedanken. Olga Leyers niet, integendeel! Voor het nieuwe VTM-programma ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’ bezocht de jongste dochter van zanger Jan Leyers samen met Sieg De Doncker en acht kranige oudjes acht landen in vier continenten. Van het Amerikaanse Dallas over Tokio tot India. En dat allemaal in vijf weken tijd. “Niet alleen voor de senioren was het de reis van hun leven, ook voor mij was het een van de leukste en zotste dingen die ik ooit heb gedaan”, zegt Olga.

Moeten we ons daar wilde, avontuurlijke toestanden bij voorstellen?

“Neen, dat zou onverantwoord geweest zijn met deze groep. De oudjes werden echt serieus in de watten gelegd. Ze vlogen in businessclass en kregen een rolstoel op de luchthaven als dat nodig was. Er reisde zelfs een dokter mee. Al was dat vooral uit voorzorg, want op wat darmklachten na is er niemand ziek geweest.”

Vermoeiend zeker, zo’n trip met hoogbejaarden?

“Eigenlijk kan je het vergelijken met een scoutskamp. Je leeft in een soort bubbel en staat daar niet bij stil. Ook al voelde je soms wel die vermoeidheid. In IJsland zei de cameraman zelfs dat ik mijn ogen wat meer moest opendoen, want anders zag je mijn wallen te veel (lacht).”

Het waren dus korte nachtjes.

“Ik had vooral last van de jetlags. In Bangkok kon ik niet slapen en dus besloot ik om om vijf uur ‘s morgens, enkele uren voor het vertrek naar de luchthaven, een wandeling te maken door de stad. Helaas heb ik totaal geen oriëntatievermogen en liep ik helemaal verloren. Ik wist wel nog de naam van het hotel, maar ik vond het maar niet. En de bevolking spreekt amper Engels, dus daar had ik weinig aan. Intussen zag ik de tijd wegtikken.”

Was je in paniek?

“Ik vreesde echt dat ik mijn vlucht naar de volgende bestemming zou missen. In het midden van de straat barstte ik in tranen uit. Uiteindelijk heb ik een taxi genomen naar de luchthaven en was ik nog net op tijd voor de vlucht.”

Naar verluidt ging het er achter de schermen heel gezellig aan toe.

“Als de draaidag erop zat, dronken we vaak nog iets op het terras van het hotel. Toen onze dokter in Dubai ’s avonds bij iedereen nog eens op de kamer ging kijken, vond hij René en Vital niet. Die zaten lekker te pintelieren (lacht). In Mexico waagde Elise zich aan shotjes tequila. Ze heeft zelfs nog zout uit de nek van de dokter gelikt. Dat zijn allemaal dingen die je niet op het scherm ziet. Misschien gelukkig maar (lacht).”

Vloek van een generatie

Vormde het leeftijdsverschil tussen jou en de oudjes soms een probleem?

“Nee, al is die generatiekloof natuurlijk wel gigantisch. Internet, gsm’s en sociale media: dat kennen zij niet. Maar mijn doel is om ze allemaal op Instagram te krijgen (lacht). Maar qua persoonlijkheid zijn er amper of geen verschillen. Dat was wel een verrassing.”

Heeft deze reis jou als persoon veranderd?

“Het drukte me met de neus op de feiten. Het probleem van mijn generatie is dat we erg verwend zijn. We verwachten dat het leven ons zoveel zal geven en dat je zoveel moet bereiken om gelukkig zijn. Nu besef ik: als je gewoon je dagen vrolijk doorkomt, kan je gelukkig sterven. Je moet niet per se veel bereikt hebben. Maar omdat we allemaal zo hard bezig zijn met sociale media, leggen we onszelf die druk op. Dat is de vloek van onze generatie.”

Het is nog ver weg, maar hebben de oudjes je doen nadenken over hoe jij zelf je oude dag zou willen invullen?

“Absoluut! Ik hoop dat ik op mijn tachtigste fysiek ook nog zo goed zal zijn, want dat doet zoveel voor je levenskwaliteit. Ik heb ook beseft dat ik heel graag kinderen wil. Vroeger had ik geen kinderwens, maar nu weet ik dat ik niet alleen oud wil worden. Omringd worden door kinderen en kleinkinderen is zo mooi. En als ik ooit in een rusthuis beland, dan liefst ergens midden in een stad.”

Met de vergrijzing geraken die tegenwoordig wel snel vol.

“Daarom ben ik een voorstander van kangoeroewonen. Mijn zussen en ik zullen vechten om onze ouders in huis te nemen. Ik kan me niet voorstellen dat die ooit in een rusthuis zouden belanden.”

Slechte planner

Over je ouders gesproken: jij gaat nog elk jaar met hen op reis.

“Dus eigenlijk wist ik al hoe het was om met oudjes op reis te gaan, hé (lacht). Grapje hoor. Al zijn sommige zaken wel vergelijkbaar: mama en papa willen ook altijd weten waar we op daguitstap gaan en of ze een vestje moeten meenemen. En zijn we dan op tijd terug voor het avondeten? Mijn zussen en ik zijn daar veel spontaner in. We zien wel.”

Zie jij je ouders veel?

“Dat is met periodes. Nu zie ik ze opnieuw wat vaker omdat ik tijdens de blokperiode thuis studeer. Normaal woon ik samen met mijn zus Billie in Antwerpen, maar daar heb ik een klein kamertje. Veel te klein om al mijn boeken te leggen, terwijl ik bij mijn ouders in Hove een groot bureau heb en er altijd eten in huis is. Niet onbelangrijk voor een student.”

Je zit nu in je derde jaar Rechten.

“Klopt, maar door de opnames van ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’ heb ik letterlijk een heel semester gemist. Niet dat ik daar spijt van heb, ook al twijfelde ik op voorhand misschien wel een beetje. Ik heb al mijn vakken overgedragen naar een extra jaar, zodat ik volgend jaar met een propere lei aan mijn master kan beginnen.”

Ben je een goede student?

“Euhm... (lacht) Het probleem is dat ik een vreselijke planner ben. Ik doe te weinig doorheen het jaar en moet alles studeren tijdens de blok. Dat bezorgt me stress. En Rechten is toch niet te onderschatten. Je moet het graag doen, maar ik vind het superinteressant.”

Wil je dan later advocate worden?

“Als ik die ambitie niet zou hebben, zou ik het wellicht niet kunnen volhouden. Ik hoop het te kunnen combineren met televisiewerk. Ik vind het raar dat sommige mensen vinden dat je voor één van de twee moet kiezen. Papa schrijft, zingt en presenteert ook.”

Tips van Ella

Na je deelname aan ‘De Slimste Mens’ kwamen er veel tv-voorstellen op je af, maar die hield je bewust af. Tot nu.

“Ik wilde mijn tijd nemen om uit te zoeken wat ik echt wilde doen. Ik moet nog veel leren hoor, want ik ben nog vrij onervaren. Dus geef mij nog niet meteen een primetimeprogramma dat ik volledig moet dragen. Daarom vond ik ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’ ook zo interessant. Ik heb geen dragende rol, het draait vooral rond die oudjes. En intussen kan ik veel bijleren over tv-maken zonder dat er te veel druk op mijn schouders rust. Ik heb geen masterplan. Misschien kies ik later ook nog wel voor acteerwerk, want ik vind het heerlijk om in de huid te kruipen van een personage. Niet dat er concrete plannen zijn, behalve dan met een vriend meespelen in een toneelstuk.”

Je kunt natuurlijk altijd tips vragen aan je zus Ella.

“Ze kan me algemene tips geven, maar acteren is toch vooral heel persoonlijk. Ella heeft bijvoorbeeld haar eigen trucjes om te wenen. Ik probeerde die eens toe te passen, maar dat is faliekant mislukt.”

Opent de naam Leyers sowieso niet heel wat deuren?

“Ze zetten de deuren misschien op een kiertje, maar je gaat er niet door als je niet goed genoeg bent. Ze zullen je misschien sneller vragen voor een casting, maar als het op niets trekt, stopt het ook. En als je dan wel eens iets mag doen, denken de mensen meteen dat het door je familienaam komt. Dat was vooral in het begin. Ondertussen weten ze al beter. Als je echt niets kan, kom je niet op tv.”

Ben je eigenlijk blij dat je thuis de jongste bent?

“Ja. Je krijgt meer levenswijsheid mee van je ouders dan de oudste, omdat mama en papa al een dagje ouder zijn. Dorien heeft alles als eerste moeten ontdekken, voor mij was er al een hele weg uitgestippeld. Anderzijds heeft zij geleerd om keuzes te maken en voor zichzelf te beslissen, terwijl ik veel bevestiging nodig heb van ouders en zussen voor ik een knoop doorhak. Dat komt misschien omdat ik niet wil onderdoen voor mijn zussen. Wat zij kunnen, kan ik ook.”

Mannen met een hoek af

Nog even over ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’. Je presenteert het samen met Sieg De Doncker. Klikte het tussen jullie?

“Vanaf de eerste seconde was duidelijk dat we twee verschillende karakters zijn. Oké, we zijn wel allebei energiek, jong en enthousiast, maar onze manier van doen en omgaan met die oudjes is totaal anders. Wat niet wil zeggen dat we niet goed overeenkwamen.”

Op reis gaan met Sieg: daar kunnen veel vrouwen in ieder geval alleen maar van dromen.

“Vooral als ze tachtig jaar zijn! (lacht) Nee, serieus, Sieg is een vriendelijke gast, maar hij is mijn type niet. Ik val meer op mannen met een hoek af.”

Zo iemand was Simon Nuytten, de Bazart-gitarist met wie je twee jaar lang een koppel vormde. Is de breuk ondertussen al verwerkt?

“Helemaal. Zozeer zelfs dat die breuk intussen verleden tijd is.”

Zijn jullie opnieuw een koppel dan?

“Ja. De omstandigheden hebben ons een tijdlang uit elkaar gedreven, maar we hebben elkaar weer gevonden.”