Olga Leyers gaat apneuduiken en Nathalie Meskens cheerleaden: dit zijn de uitdagingen in ‘Beat VTM’ DBJ

02 september 2019

21u55 0 tv De kogel is door de kerk. Na de kick-off aflevering van ‘Beat VTM’ vanavond, werd bekend welk VTM-gezicht welke uitdaging aangaat. Zo gaat Olga Leyers onder meer apneuduiken en gaat Natalia voor trickshots in het snooker.

Het nieuwe VTM-programma ‘Beat VTM’ wordt opgesplitst in twee delen. In het eerste deel dat vanavond werd uitgezonden, worden de BV’s gelinkt aan hun onbekende uitdagers voor een specifieke opdracht. Vervolgens krijgen ze honderd dagen de tijd om hun uitdaging onder de knie te krijgen. De eigenlijke battles worden dan later dit najaar uitgezonden. Dit zijn de opdrachten die de VTM-gezichten voorgeschoteld krijgen.

Olga Leyers vs. Sara: apneuduiken

Olga Leyers wordt uitgedaagd door de 26-jarige Sara uit Deinze. Ze nemen het tegen elkaar op in het apneuduiken, dat is diepzeeduiken zonder zuurstoffles. En daarvoor zullen Olga en Sara tot zo’n 30 m onder de zeespiegel moeten duiken. Een uitdaging die niet zonder risico’s is. “Dit is totáál niet wat ik had verwacht”, reageert Olga Leyers. “Maar ik heb er wel zin in en dan doe ik het gewoon. Ik was afgeschrikt door het feit dat je kan flauwvallen onder water, wat natuurlijk levensgevaarlijk is. Maar ik ben eigenlijk wel heel blij met mijn duel. Ik ga dit winnen!”

Mathias Coppens vs. Geert: Torenkraan besturen

Telkens wanneer Geert (29) door het centrum van Maasmechelen stapt, moet hij zich inhouden om geen kijkje te gaan nemen in de metershoge torenkraan die op zijn pad ligt. Binnenkort mag hij de hoogte in, want Geert daagt Mathias Coppens uit om de hoogste torenkraan van België, van maar liefst 97 m hoog, te besturen. “Deze uitdaging is mijn grote droom”, glundert Mathias, die eigenlijk hoogtevrees heeft. “Ik ben verslaafd aan graafmachines huren en grachten graven in mijn tuin. Ik zou er echt álles aan doen om dit goed te doen en te winnen. Al ben ik wel ongerust nu ik weet dat zo’n torenkraan constant wiebelt door de wind. Zelfs in het kleinste sloepje word ik zeeziek. Ik zal mijn plastiek zakje mee naar boven nemen.”

Nathalie Meskens vs. Margaux: cheerleaden

Durf, moed en vertrouwen. Met daar bovenop een goede conditie, kracht en lenigheid. Dat is er nodig voor de uitdaging die Margaux (26, Menen) voor Nathalie Meskens in petto heeft. Cheerleaden is namelijk zo veel meer dan met pomponnen dansen. Nathalie mag zich alvast voorbereiden om de hoogte in gegooid te worden en spectaculaire tuimelingen te maken. “Je moet er een zware fysiek voor hebben, maar het vele trainen vind ik heel cool en schrikt me zeker niet af”, zegt Nathalie. “Die kunstjes leren is zo graaf en cheerleaden is iets dat me heel vrolijk maakt. Dit is echt iets voor mij, iets waar ik als kind waarschijnlijk ook al van droomde. Waar is mijn pompon?!”

Freek Braeckman vs. Sam: Dernyfietsen

Het duel tussen Sam (42, Brecht) en Freek Braeckman wordt er één tussen sportieve kemphanen. De twee zullen tegen mekaar gaan dernyrijden: een onderdeel van de wielersport waarbij de renner een hogere snelheid bereikt door zo kort mogelijk achter een motorfiets te rijden. Snelheden van 65 km/u zijn geen uitzondering. “Ik zag dat mijn tegenstander ooit 4de werd op een wereldkampioenschap en dacht meteen: ik heb ook nog WK’s gedaan in het schermen. Dat was fijn, ik voelde wat competitiviteit”, aldus Freek. “Het wordt pittig, want dernyrijden is niet simpel en al evenmin zonder gevaar. Hopelijk geraak ik niet gewond. Of hooguit een klein beetje misschien.”

Natalia vs. Piet: trickshots

Natalia zal de komende 100 dagen vastgekluisterd zitten aan een snookertafel. Zij nam de uitdaging van Piet (61, Kruisem) aan om trickshots aan te leren: aartsmoeilijke trucs op een snookertafel waarbij verschillende ballen tegelijkertijd worden weggespeeld. Oog voor detail, heel veel techniek, Olympische kalmte en de kunst om het publiek te entertainen zijn daarbij de codewoorden. “Deze uitdaging is niet mijn eerste keuze, maar ik zie het wel helemaal zitten”, reageert Natalia. “Ik heb een enorme focus en kan héél hard oefenen op iets specifieks. Tot het lukt. Mijn tegenstander is 61 zeg… Ik móet die afdrogen he!”

Koen Wauters vs. Thomas: Mission Impossible

De uitdaging die Koen Wauters op zijn bord krijgt, is even spannend als mysterieus. De hypersportieve Thomas (29) uit Kessel-Lo daagt hem uit voor een mission impossible. En dat kan echt van alles zijn. In de kick-offaflevering mocht Thomas ondervinden hoe moeilijk het is om zichzelf binnen de minuut uit handboeien te bevrijden. Een voorproefje voor de uitdaging die hem en Koen te wachten staat? “Wat gaan we nu eigenlijk doen”, reageerde Koen verbijsterd. Gevolgd door een lange stilte. “Ik weet echt niet wat ik mij moet voorstellen bij een mission impossible. Een mission impossible, ah ja. Ik zal het wel zien. Ik denk dat het belangrijk zal zijn – en daar hoop ik ook op – om koel te blijven en stressbestendig te zijn. Dan is het wel iets voor mij. My name is Bond. Koen Bond.”

Kürt Rogiers: dameskapper worden

Kan Kürt Rogiers binnenkort zelf de haren van zijn vrouw, dochters en collega’s bij Familie knippen? Dankzij zijn uitdager Kim (47, Tielrode) misschien wel. Kürt zal zich de komende 100 dagen moeten toeleggen op het kappen van damesharen, een vaardigheid die je niet in 1, 2, 3 aanleert. Een dameskapper moet immers over de nodige techniek, inzicht en feeling beschikken en liefst niet te veel in zijn eigen vingers knippen. “Ik word met de dag zenuwachtiger”, zegt Kürt. “Omdat ik besef dat ik een echte ambacht onder de knie moet krijgen. Ik ga voor mezelf de lat heel hoog leggen. Stel je voor dat ik over een paar maanden het haar van mijn dochters ga kunnen knippen! Dat ik mijn moeder haar haar ga kunnen opsteken. Mijn vrouw haar haar ga kunnen föhnen? Hoe vet is da?!”

Guga Baúl: Olijfolieworstelen

De prijs voor meest fysieke uitdaging gaat naar Guga Baúl, en daar is hij zelf niet bijster enthousiast over. Guga werd uitgekozen om te gaan olijfolieworstelen tegen Sander (28) uit Bilzen. De twee zullen dus, zoals de Turkse nationale sport het voorschrijft, volledig ingesmeerd in olijfolie tegen mekaar moeten worstelen. Een glibberige bedoening. “Dit is dik tegen mijn goesting”, reageerde Guga in de kick-offaflevering. “Het is duidelijk: deze opdracht is voor mij. Maar mijn buikgevoel zegt: dit is kak. Alle ogen waren plots op mij gericht en ik kon mij niet helemaal met deze uitdaging associëren. Is dat angst? Waarschijnlijk wel. De ratio moet nog even terugkeren.”