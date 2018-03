Olcay Gulsen is dankbaar voor steun na faillissement SuperTrash SD

22 maart 2018

11u17

De Nederlandse ontwerpster en tv-persoonlijkheid Olcay Gulsen (37) is dankbaar voor alle lieve berichten en steunbetuigingen die ze de afgelopen dagen heeft gekregen nadat bekend werd dat haar modebedrijf SuperTrash het faillissement heeft aangevraagd. "Dat doet me enorm goed", zegt ze in De Telegraaf.

"Ik ben non-stop overladen met lieve berichten. Het geeft me kracht dat mensen zo reageren en positief over SuperTrash als merk zijn", vervolgt Olcay. Ze had dat naar eigen zeggen niet verwacht. "Ik heb met hart en ziel twaalf jaar keihard gewerkt en het is fijn als mensen dat begrijpen. Mijn telefoon, mailbox en Twitter-account zijn volledig ontploft!" Het faillissement komt hard aan. "Ik ben er kapot van en doodop", aldus Olcay. "Eigenlijk wil ik nu alleen nog maar slapen."

De ondergang van SuperTrash komt ook nog eens op een vervelend moment, net nu Olcay een boek heeft uitgebracht over haar succes als zakenvrouw. "Maar dat geeft tegelijkertijd aan dat ik hier echt niet op gerekend had. Anders had ik het boek toch nooit op dit moment uitgegeven?", zegt ze. "Maar het boek blijft actueel, ik denk dat ik nog steeds veel handvatten kan geven voor mensen die voor zichzelf willen beginnen. Het is een terugblik op mijn carrière waar iedereen veel aan kan hebben en er staan persoonlijke ervaringen in. Ik overweeg trouwens wel bij de derde druk van het boek om er een hoofdstuk aan toe te voegen, gezien de actualiteit."

Het kledingmerk is al tien jaar enorm populair bij onze BV's - onder wie Eline De Munck en Anouk Matton - en zelfs bij internationale sterren. Lady Gaga en Nicole Scherzinger werden regelmatig in een SuperTrash-outfit gespot. Olcay nam een maand geleden al een stap terug als CEO en reageerde toen erg aangeslagen. "SuperTrash is mijn levenswerk. Dit is bijzonder pijnlijk, ook voor alle 150 medewerkers", klonk het.