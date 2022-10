"Oh, mijn mama gaat dit niet graag lezen": zo kroop Matteo Simoni in de huid van pornokoning Dennis Black Magic

FILMDennis Black Magic zit ‘m als gegoten. Maar de huid van de pornokoning kwam grauw en twee maatjes te klein. “Ik moest mager en ongezond ogen", vertelt Matteo Simoni, die vanaf woensdag schittert in ‘Zillion’. “Dus op vakantie met Loredana mocht ik noch eten, noch in de zon zitten. Voel je de gezelligheid?” Een uitgebreid gesprek over de prent die nu al de film van het jaar is, en hoe hij in de huid van Black Magic kroop. “Oh, mijn mama gaat dit niet graag lezen.”