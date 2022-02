Officiële aangifte tegen zangeres Glennis Grace na gevecht in supermarkt: “Ik kan niet wachten om m’n verhaal te doen”

ShowbizzEr is officieel aangifte gedaan tegen de Nederlandse zangeres Glennis Grace (43) voor haar betrokkenheid bij het supermarktincident vorige week in Amsterdam . Ook ligt er een aangifte tegen haar zoon en de derde verdachte, een vriend van de familie. Dat bevestigt een woordvoerder van het openbaar ministerie aan de krant AD. Zelf laat de zangeres weten dat ze niet kan wachten om haar verhaal te delen.

Het is niet bekend door wie de aangiftes zijn gedaan of waarvoor. De advocaat van de zangeres, Kerem Canatan, wil hier niets over loslaten. “Op dit moment geven wij hierop geen commentaar en verwijs ik naar het statement van m'n cliënte van vorige week", klinkt het.

“Afgelopen zaterdag ben ik aangehouden na een incident in een supermarkt in Amsterdam”, schreef de zangeres, die eigenlijk Glenda Batta heet, vorige week op haar Instagramaccount. “Ik zie het onderzoek, dat nog steeds niet is afgerond, met vertrouwen tegemoet, omdat ik weet dat ik geen strafbare feiten heb gepleegd. Hoewel ik hier graag meer over wil zeggen, houd ik in het belang van het onderzoek op dit moment mijn mond. Zodra dat kan geef ik een reactie.”

Het ‘juice channel’ RoddelPraat heeft echter een screenshot gedeeld van een privé-gesprek van Glennis en één van haar volgers. Daarin laat ze weten dat het personeel in de supermarkt haar heeft aangevallen en niet andersom. “Mijn verhaal komt nog”, schrijft ze ook. “Ik wil het graag delen, maar dat wordt afgeraden door m’n advocaten vanwege het onderzoek. Maar m'n tong brandt, geloof me maar.”

Vechtpartij

Glennis Grace werd vorige week zaterdag samen met haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie aangehouden in de Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. De zoon zou eerder op de avond hardhandig de winkel uit zijn gezet nadat hij binnen een trekje had genomen van een e-sigaret, die onder het rookverbod valt. Glennis keerde later op de avond samen met een groep bekenden terug naar de winkel om de betrokken medewerkers aan te spreken. Daarbij ontstond een vechtpartij. De drie werden aangehouden en verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade. Glennis en haar advocaat stelden dat ze niks strafbaars heeft gedaan. Ze zou alleen iemand hebben geduwd en het gevecht, waaraan zij niet zou hebben deelgenomen, juist hebben geprobeerd te stoppen.

De zangeres, haar zoon en de vriend kwamen vorige week dinsdag vrij, maar zijn nog wel verdachte. Ze mogen niet in of bij de Jumbo komen en geen contact hebben met medewerkers. Naast het drietal waren er volgens het openbaar ministerie nog vier verdachten betrokken bij de vechtpartij, van hen stelt de politie de identiteit nog vast.

Geannuleerd optreden

Intussen wordt een eerste optreden geannuleerd door de commotie. Zo gaat haar show in het Amsterdamse restaurant The Harbour Club op 26 maart officieel niet door. De zaak zegt in een verklaring dat het zich “te allen tijde van alle vormen van geweld en ongewenst gedrag distantieert en het concert daarom schrapt”. “In navolging van onze eerdere berichtgeving en gezien de verdere ontwikkelingen hebben wij besloten de programmering van Glennis Grace definitief te schrappen uit de agenda van The Harbour Club In Concert”, besluit het restaurant.

