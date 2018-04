Officieel: Drake is straffer dan The Beatles TC

17 april 2018

10u54 0 Showbizz Het klinkt misschien onwaarschijnlijk voor sommigen, maar rapper Drake heeft wel degelijk The Beatles overtroffen. Zopas brak hij in Groot-Brittannië een record dat decennialang in handen was van Paul McCartney en co.

Dat record brak hij nadat zijn nieuwe nummer 'Nice For What' deze week op de eerste plaats van de hitlijst terecht kwam. Voor Drake, na 'God's Plan', al het tweede liedje dat dit jaar op nummer één belandt. De tijd tussen die twee nummer één-noteringen is de kortste die een artiest ooit nodig had om daar in te slagen. Voor Drake was dit record in handen van The Beatles die in 1969 met 'Get Back' en 'The Ballad of John and Yoko' twee liedjes de lijst lieten toppen. Maar daar zaten twee weken meer tussen dan dat Drake nodig had voor zijn twee topnoteringen. Straf, toch wel.

Nieuw album

Drake had ook goed nieuws voor de fans. De Canadese rapper maakte de releasedatum van zijn nieuwe album 'Scorpion' bekend. Dat zal in juni beschikbaar zijn.