Officieel bevestigd: ‘Stranger Things’ krijgt vierde seizoen DBJ

30 september 2019

18u23 0 tv De Netflixreeks ‘Stranger Things’ krijgt een vierde seizoen. De makers van de succesvolle reeks - The Duffer Brothers - hebben een meerjarig contract getekend bij Netflix waarin staat dat ze zich binden voor een aantal reeksen en ook films. Welke dat allemaal zullen zijn is niet duidelijk.

De makers en showrunners van ‘Stranger Things’, The Duffer Brothers, hebben getekend voor een meerjarige film- en serie deal met Netflix, zo meldt het Amerikaanse streamingplatform. “We zijn heel erg blij dat we onze relatie met hen kunnen versterken met andere film- en serie projecten. Hun verbeeldingskracht en creativiteit is iets waar onze kijkers gek op zijn,” zegt Ted Sarandos, Chief Content Officer, Netflix. “We kunnen niet wachten om te zien wat The Duffer Brothers in petto hebben als ze dit keer uit de wereld van The Upside Down stappen.

“Wij zijn zeker heel erg blij dat we onze relatie met Netflix kunnen voortzetten. Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright en Matt Thunell namen een groot risico met ons en onze show en dit heeft ons leven voor altijd veranderd. Vanaf onze eerste pitch tot de release van’ Stranger Things 3': het hele Netflix-team is echt geweldig geweest. Ze hebben ons de steun, begeleiding en creatieve vrijheid gegeven waar we altijd van gedroomd hebben. We kunnen niet wachten om samen nog veel meer verhalen te vertellen en dit begint natuurlijk met een terugreis naar Hawkins!”.