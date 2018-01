Officieel: Adil en Bilall mogen nieuwe 'Bad Boys' regisseren TC

31 januari 2018

Volgens het doorgaans goed ingelichte filmmagazine 'Empire' is het officieel: het Belgisch regisseursduo gaat samenwerken met Will Smith.

Adil El Arbi had de voorbije dagen al een paar hints gegeven, natuurlijk. Toen hij bij een klasbezoek in Lokeren vermeldde dat hij even voordien nog Will Smith aan de lijn had gehad, kon je al vermoeden dat er spannend nieuws zat aan te komen. En dat lijkt nu ook bevestigd te worden. Volgens 'Empire' heeft Will het regisseursduo officieel gevraagd om de derde 'Bad Boys'-film te draaien. Die krijgt de titel 'Bad Boys for Life'. Naast Will Smith, als Mike Lowry, zal ook Martin Lawrence zijn rol van detective Marcus Burnett opnieuw opnemen. Wanneer de film in de zalen moet komen is nog niet duidelijk. Het is het tweede grote Hollywoodproject waaraan Adil en zijn kompaan Bilall Fallah worden gelinkt. Eerder raakte al bekend dat ze misschien ook de nieuwe 'Beverly Hills Cop' mogen draaien.