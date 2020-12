Of het nu mag of niet: Kevin en Lisa uit 'Down The Road' hebben trouwplannen

We wandelen in de kale velden tussen Boutersem en Kerkom, een dorpje in het Hageland. De wind waait, het is frisjes, de zon zit verborgen achter grijze winterwolken. Maar de warmte straalt van hen af. Hand in hand stappen ze, goed weggestopt in hun jassen, rond de plassen. Het is liefde in zijn puurste vorm tussen Kevin en Lisa, de sterren uit 'Down The Road'. In de eerste reeks van dat hartverwarmende programma van Dieter Coppens reisden ze al samen door Frankrijk en Zwitserland, en ergens onderweg sprong de vonk over. Nu zijn ze er weer, zondagavond op tv. We zien hen in de sneeuw rollen na een sauna en een hondenslee door eindeloze landschappen in Lapland sturen. We zien hen alweer hun grenzen verleggen. Maar vooral: we zien hoeveel het koppeltje van elkaar houdt. En dat doet een mens toch voor éven vergeten dat we allemaal afzien van het leven onder coronaregime.