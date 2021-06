Oeps, zelfs Biden zondigt tegen het koninklijke protocol tijdens ontmoeting met Elizabeth

TV Bekende koppen in ‘Lisa’ deze week: Bieke Ilegems en Sieg De Doncker doen hun intrede in de telenovel­le

14 juni Het is al even geleden dat we Bieke Ilegems (49) nog als actrice op televisie zagen verschijnen, maar daar komt nu verandering in. De ‘Vind Je Lief’-presentatrice maakt deze week haar opwachting als gastpersonage in de telenovelle ‘Lisa’. Ook volgende week komt een bekende kop de kijker verrassen, namelijk presentator Sieg De Doncker (32).