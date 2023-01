Oeps: Nederlandse Qmusic-dj giet live op de radio energiedrank over mengpaneel, goed voor 7.500 euro schade

Een klein ongelukje van de Nederlandse Qmusic-dj Mattie Valk (38) heeft iets minder kleine gevolgen. De Nederlander goot tijdens de uitzending gisteren per ongeluk een scheut energiedrank over een belangrijk mengpaneel, waardoor drie schuifjes kapot gingen. De rekening? Drie keer 2.500 euro.

Het paneel voor de neus van Qmusic-dj Mattie Valk is de levensader van de populairste ochtendshow van Nederland: terwijl de collega’s kletsen, bedient hij altijd de knoppen. Wie gisterochtend niet via de webcam meekeek, had aanvankelijk geen idee wat er in de studio gebeurde. “Oh kut, kut, kut, mijn hemel’’, schold Mattie alleen maar. “Sorry, het gaat hier helemaal mis.’’

Verjaardagscadeau

De dj, die gisteren 38 jaar werd, had van zijn collega’s als verjaardagscadeau een mand vol 38 “typische Mattie Valk-ontbijtjes” gekregen, oftewel 38 keer een blikje energiedrank en een proteïnereep. Mattie leek tijdens een telefoongesprek met een luisteraar even het etiket van een reep te willen lezen, maar vergat dat hij ook een open blikje in zijn hand had.

KIJK. De Nederlander goot tijdens de uitzending gisteren per ongeluk een scheut energiedrank over een belangrijk mengpaneel, waardoor drie schuifjes kapot gingen

Andere studio

“Joe, we hebben papier nodig”, zei de Nederlander snel tegen producer Joe ‘stagiair van de show’ Stam, die duidelijk best was geschrokken. “Ik weet niet of wij nog uitzenden op dit moment.’’ “Zo, wat meurt dat”, zei Mattie. “Het lijkt wel of het in de fik staat.”

De scheut energiedrank light had zorgwekkende gevolgen. Volgens de dj gingen de knopjes op het paneel uiteindelijk langzaam uit. De show moest noodgedwongen worden afgemaakt in een andere studio.

7.500 euro

“Ik ben gisteren een jaartje ouder geworden, de technische afdeling van Qmusic is in één klap tien jaar ouder geworden’’, blikte de Nederlander vanochtend terug. “Het was echt niet leuk. Wil je de schade weten? Er zijn drie faders, zoals dat heet, die schuifjes aan het mengpaneel, kapotgegaan. Wil je weten wat een schuifje kost? 2.500 euro. Ik heb gisteren voor 7.500 euro schade gemaakt. Verschrikkelijk.”

Volledig scherm Mattie Valk had niet door dat hij een open blikje in zijn handen had. © Qmusic