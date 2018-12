Oeps: Kim Gevaert is al haar Belgische medailles kwijt TK

20 december 2018

Kim Gevaert was vanmorgen te gast in de Qmusic-ochtendshow bij Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen naar aanleiding van de Top 500 van de 00's. Kim behaalde in die periode een Olympische medaille, 27 Belgische titels en heel wat Europese titels, maar ze had meteen iets op te biechten aan het trio: “Het aantal Belgische titels wist ik eigenlijk niet. Ik had een doos met alle Belgische medailles en door onze verhuis vind ik die niet meer terug. Gelukkig wel die van de Europese kampioenschappen en natuurlijk de Olympische medaille. Alle andere ben ik kwijt, dus die kan ik ook niet meer natellen. Ooit zal die doos wel uitkomen”, lachte Kim.

Sam, Wim en Heidi vroegen zich af wat Kim nu doet: “Ik heb logopedie gestudeerd, voor ik atlete werd, en ik ben daar nu terug mee aan de slag. Ik werk in een school in Brussel met anderstalige kinderen. Ik studeer ook een beetje bij. Ik ben aan een postgraduaat begonnen dit jaar en dat is toch meer werk dan ik dacht, maar ik doe het heel graag. Het gaat rond meertaligheid en het begeleiden van anderstalige kinderen.”