Oeps: inwoners van Katanga Village heten ons koningspaar welkom met spandoek voor Boudewijn en Fabiola

Muziek En plots staat Bruce Spring­steen mee op het podium met Coldplay: “Ongelofe­lijk, hij is mijn grootste held”

Coldplay had een grote verrassing in petto voor hun fans in New Jersey: een wel heel speciale gast. Niemand minder dan Bruce Springsteen kwam de band plots vergezellen op het podium. Frontman Chris Martin zong samen met Springsteen de nummers ‘Working on a Dream’ en ‘Dancing in the Dark’. Martin zelf kon bijna niet geloven dat hij Springsteen mocht aankondigen en ook het publiek toonde zich laaiend enthousiast. Ze riepen massaal “Bruce!” bij zijn opkomst.

9 juni