Oeps: Hanne van K3 maakt een uitschuiver bij Radio 2 TK

14 juli 2018

17u02 0 Showbizz Vanmorgen was K3 te gast bij 'FC Niels & Wiels' op Radio 2, het programma waarin Niels Destadsbader en Miguel Wiels aftellen naar de WK-matchen van onze Duivels. En daar liet Hanne duidelijk merken dat ze niet alleen kindvriendelijke liedjes kent.

Normaal zijn de meisjes van K3 altijd heel beleefd en welbespraakt - hun doelpubliek bestaat immers voornamelijk uit kinderen. Maar iedereen maakt af en toe eens een uitschuiver, en dat is bij de meisjes niet anders.

In het radioprogramma op Radio 2 kwamen vanmorgen op een bepaald moment de Raggende Manne aan bod, bekend van het ietwat bedenkelijke nummer 'Poep In Je Hoofd'. Miguel Wiels liet een stukje horen, al biepte hij wel de minder propere woorden weg. Dat was echter buiten Hanne van K3 gerekend, want die zong het nummer gewoon lekker mee. Niet echt kindvriendelijk, maar wel heel erg grappig.

Heerlijk uitschuivertje van ons @hannecarry__ bij FC Niels&Wiels. Ik wou een beetje censureren, maar daar dacht zij wel even anders over 😂 Een foto die is geplaatst door null (@miguelwiels) op 14 jul 2018 om 15:38 CEST