Oeps, gênant: Franse rapper wil uitzicht hotelkamer showen, maar toont veel meer dan bedoeld TDS

30 december 2019

16u45

Bron: Instagram 0 Showbizz Het was een ongemakkelijk weekend voor Didier Morville (52), die bekend staat als JoeyStarr. De Franse rapper wilde via de sociale media trots het uitzicht van zijn hotelkamer in Dubai showen aan zijn 391.000 volgers, maar toonde per ongeluk veel meer dan hij had bedoeld. De rapper had klaarblijkelijk geen rekening gehouden met de weerspiegeling in het hotelraam.

De Franse artiest, die ook lid is van rapgroep Suprême NTM, heeft zichzelf wel zeer letterlijk blootgegeven aan de wereld. Didier Morville verblijft momenteel in het Sofitel-hotel in Dubai in het Midden-Oosten, vanwaar hij zijn volgers regelmatig trakteert op allerlei vakantie-updates via Instagram. Zo ook tijdens het afgelopen weekend: JoeyStarr was duidelijk onder de indruk van het spectaculaire uitzicht van zijn hotelkamer, en wilde dat graag delen met zijn 391.000 volgers.

Hij hield alleen geen rekening met de weerspiegeling in het hotelraam. Zonder nadenken deelde hij een foto van het panorama, tot al snel bleek dat iedereen het ergens anders over had. JoeyStarr kreeg dan ook reacties van een heel ander kaliber: “Is hij nu compleet gek geworden?”, “Hoe dom kan je zijn” en “Ik heb heilig water nodig om mijn ogen te reinigen, alstublieft!”

Berekende zet?

De beruchte foto verdween even snel van zijn profiel als hij verscheen. Toch vermoeden verschillende volgers dat het mogelijk om opgezet spel gaat. “Alsof je dit over het hoofd kon zien, laat me niet lachen”, klink het. JoeyStarr zit bovendien niet om een stunt verlegen en kwam in het verleden al meermaals in opspraak, onder meer voor zijn uitdagende en beledigende teksten en de mishandeling van zijn voormalige vriendin.

Bekijk hier (de gecensureerde versie van) de beruchte foto: