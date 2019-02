Oeps, foutje! 7 blunders in films die je nooit eerder zag DBJ

03 februari 2019

Vorige week werden de nominaties van de Oscars bekendgemaakt. 'La La Land' is met zestien nominaties nog steeds recordhouder, maar toch is die film niet geheel smetteloos. Stany Crets deelde op zijn Instagrampagina een slordigheidje in de montage die hij had ontdekt. En het is lang niet de enige film waar een schoonheidsfoutje is ingeslopen.

1. Rechterhand, linkerhand

Het slordigheidje komt aan het einde van de film in beeld. Wanneer het personage van Ryan Gosling na een dans terug aan tafel schuift, grijpt hij meteen naar zijn biertje. Dat doe hij met zijn linkerhand. In het volgende shot is echter te zien hoe Gosling van het flesje drinkt, terwijl hij het vasthoudt in zijn rechterhand.

2. De stormtrooper die zijn hoofd stoot in ‘Star Wars’

De stormtrooper uit ‘Star Wars Episode IV: A New Hope’ (1977) stapt zelfzeker door de omhoog schuivende deur, maar voor zijn makker aan zijn linkerzijde is dat heel wat minder evident. Die stoot met zijn voorhoofd knalhard tegen de deur. Regisseur George Lucas kon achteraf best lachen met het voorval, hij maakte in ‘Star Wars Episode II: Attack of the Clones’ (2002) zelfs een referentie naar het incident door Joda Fett ook zijn hoofd te laten stoten.

3. De witte cowboy in ‘Pirates of the Caribbean’

Voor deze moet je razendsnel zijn. Wanneer helemaal links een personage uit ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ (2003) naar voren buigt, komt er plots een cowboy met een witte hoed tevoorschijn. Die heeft uiteraard niets met de piraten te maken. Later bleek het om een crewlid te gaan waarvan werd aangenomen dat hij niet in beeld zou komen.

4. De figurant die geen moeite meer doet in ‘10 Things I Hate About You’.

Deze is een leuke uit ‘10 Things I Hate About You’ (1999). Wanneer één van de hoofdpersonages Bianca (Larisa Oleynik) een turnleraar neerschiet met pijl en boog haast iedereen zich (in de achtergrond) om versterking te bieden. Eén meisje vertrekt zelfs dolenthousiast en in looppas om hulp te halen. Wanneer ze denkt niet meer in beeld te zijn, stopt ze echter met lopen en wandelt ze nonchalant verder.

5. Het jongetje dat zijn oren bedekt nog vóór het schot in ‘North by Northwest’

‘North By Northwest’ wordt beschouwd als één van de belangrijkste film van topregisseur Alfred Hitchcock. In de beroemde scène waarbij Eva Marie Saint Cary Grant neerschiet in een restaurant, stopt een jongetje rechts in de achtergrond zijn vingers al in de oren nog vóór er een schot gelost is. Die scène was dus duidelijk al een paar keer eerder opgenomen.

6. Het jongetje met het suggestieve gebaar in ‘Back to the Future Part III’

Rechts in de achtergrond is te zien hoe het blonde jongetje met de pet een ‘kom hier’-gebaar maakt. Verne Brown heet het personage in het derde deel van ‘Back to the Future’ (1990) en hij wordt gespeeld door Dannel Evans. Later zou hij hebben verklaard dat hij de crew duidelijk wilde maken dat hij heel dringend naar het toilet moest.

7. De figurant die zich net niet snel genoeg bedekt in ‘Teen Wolf’

De film ‘Teen Wolf’ uit 1985 heeft de tand des tijds amper overleefd, maar de scène waarin figurant in de achtergrond net te laat zijn open gulp bedekt des te meer. De animatiereeks ‘Family Guy’ wijdde er zelfs een sketch aan. De waarheid achter het fragment blijkt echter een stuk minder spectaculair dan de beelden doen vermoeden. Uit ruimere shots blijkt dat de figurant een vrouw is, die een stuk van haar hemd onder haar trui wil verstoppen.