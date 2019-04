Oeps, daar vliegt Marthes micro JOBG

08 april 2019

Dat Hanne, Klaasje en Marthe echte profs zijn, zag je aan de manier waarop ze tijdens de première met foutjes omgingen. Toen Marthes micro plots door de lucht vloog en een eind verder op de grond belandde, toverde ze snel een grapje uit de mouw. "Special effectje", waarop het trio in de lach schoot. Niet veel later bleef Hannes veter aan haar glitterjurk haperen. "Oeps, ik hang vast!", giechelde ze. Het publiek kon er ook om lachen.

"Ja, de première was wel een speciale show", aldus Klaasje achteraf. "De paddenstoelen kwamen niet op: een technisch foutje. Daar sta je dan. Maar kijk. 'We can handle that!'" (JOBG)