Oekraïne organiseert Nationaal Songfestival vandaag in schuilkelder

In totaal zullen tien acts in actie komen tijdens de nationale finale Vidbir. De winnaar wordt bepaald met stemmen van het publiek en een jury van experts. Naar eigen zeggen had de omroep bijna driehonderd aanvragen van geïnteresseerde artiesten ontvangen die Oekraïne graag willen vertegenwoordigen op het liedjesfestijn volgend jaar.

Vanwege de oorlog in het land werd besloten om het Songfestival in 2023 in het Verenigd Koninkrijk te houden. Liverpool werd begin oktober verkozen tot gaststad van het evenement. Als winnaar van de afgelopen editie is Oekraïne - samen met onder andere het gastland - automatisch geplaatst voor de finale op 13 mei volgend jaar.