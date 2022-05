Oekraïne breekt regels en maakt politiek statement op Songfestival: “Europa, help ons! Help Marioepol, help Azovstal”

MUZIEK Oekraïense ‘Kalush Orchestra’ favoriet om Songfesti­val te winnen: “Ik weet niet of mijn familie veilig is”

Hij begon in 2009 te rappen dankzij de muziek van Eminem. Vandaag is z’n nummer ‘Stefania’ favoriet voor Songfestivalwinst, en hét onofficiële strijdlied van Oekraïne. Oleh Psiuk en zijn Kalush Orchestra touren momenteel door Europa, al is dat met een bang hart. “Ik ben dankbaar dat ik nu het verhaal van mijn land kan delen”, vertelt Psiuk in een exclusief gesprek. “Niemand is veilig in Oekraïne zolang deze oorlog blijft duren.”

18 april