Oekraïense danser Maksim Chermkovskiy weer thuis in de VS: “Volgende week terug naar Polen om er te helpen”

De Oekraïense danser Maksim Chermkovskiy (42) is weer thuis in de Verenigde Staten. De danser, die te zien was in de Amerikaanse versie van 'Dancing With The Stars', bevond zich in Oekraïne tijdens de inval van Rusland. Via sociale media hield hij zijn volgers op de hoogte van de gebeurtenissen.

Chmerkovskiy landde eind vorige week op Amerikaanse bodem, waar hij vervolgens herenigd werd met vrouw en kind. Bij ‘Good Morning America’ vertelde de profdanser over zijn vlucht uit Oekraïne, die hij vastlegde via sociale media. “In oorlogstijden besef je dat je doet wat je kan", vertelde Chmerkovskiy. “Ik probeerde hiermee niet om publiciteit te krijgen. Dit was een schreeuw om hulp. Ik schreeuwde: ‘Kijk, dit is wat ik net heb gezien. En ik wil dat jij het ook ziet, wie je ook bent.’”

De danser bevond zich in Kiev voor de opnames van de Oekraïense versie van ‘World of Dance’ toen Rusland het land binnenviel. “Het is surreëel, om eerlijk te zijn. Dit is een land. En dat land staat in brand”, zei Chmerkovskiy. De danser werd op een bepaald moment gearresteerd in Oekraïne omdat hij de avondklok had overtreden. Toen iemand hem herkende, werd hij weer vrijgelaten. “Plots besefte ik dat ik niet alles heb om me hier veilig te voelen. Ik ben hier niet voor gemaakt. En ik besefte dat ik niet was waar ik moest zijn.”

Beschaamd

Chmerkovskiy slaagde er uiteindelijk in om een trein naar Polen te nemen. “Dat was verschrikkelijk”, vertelde hij. “Nadat we waren vertrokken, besefte ik dat al die mensen die niet op de trein waren geraakt, in dat treinstation moesten overnachten. Er is geen verwarming. Het is een reusachtig gebouw. Het is er koud. Het is erg emotioneel voor me. Er zijn overal kinderen, baby's. Het vriest.”

Toen hem gevraagd werd hoe het voelde om veilig thuis te zijn in de Verenigde Staten terwijl de oorlog nog steeds woedt, antwoordde hij: “Ik voel me schuldig. Ik voel me beschaamd.” De gebeurtenissen zinderen dan ook nog na, klonk het. “Er zijn momenten dat ik in huilen uitbarst. Ik heb er geen controle over. Ik huilde de hele weg lang. Ik voelde me beschaamd, omdat ik de enige man op de trein was, tussen allemaal vrouwen en kinderen.”

De danser laat dan ook weten dat hij vastbesloten is om terug te keren naar het conflictgebied om er te gaan helpen. “Waarschijnlijk ga ik ergens volgende week terug naar Polen. En dan ga ik daar ter plaatse meehelpen. Zo wil ik ze bedanken voor mijn veilige thuiskomst.”

