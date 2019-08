Oei, het nieuwe logo van ‘Thuis’ lijkt verdacht veel op dat van ‘Neighbours’ HL

Thuis' haalt alles uit de kast voor het 25ste seizoen dat op maandag 2 september start. Ook een gloednieuw logo. Maar dat is bij nader inzien toch niet zo nieuw.

Naast een paar straffe verhaalwendingen in de eerste weken krijgt ‘Thuis’ ook een nieuwe begingeneriek. Sommige soapfans merkten op social media verbaasd op dat het nieuwe logo dat daarbij wordt gebruikt, wel erg lijkt op dat van de collega’s van ‘Neighbours’. Die Australische reeks loopt al sinds 1985 en onderging in al die jaren ook een paar facelifts met nieuwe intro’s en logo’s. Op dit ogenlik gebruikt ‘Neighbours’ een logo met sierlijk en ogenschijnlijk met de hand geschreven letters in Script-font en met een blauwe hemel op de achtergrond. Maar vier jaar geleden werd gekozen voor een strakke Sans Serif-font en bestond het logo uit de programmatitel in gele letters met op de achtergrond een straatzicht. En dat is ook de exacte omschrijving van het openingsbeeld in de nieuwe ‘Thuis’-generiek. Oei? Niet voor de makers van ‘Thuis’, want die tillen daar niet zwaar aan. “Wij hadden die link zeker nog niet zelf gelegd”, aldus ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Maar mogelijk is de briefing die wij aan de logo-ontwerpers gegeven hebben, wel soortgelijk aan die zij destijds gegeven hebben. Dat lijkt me wel logisch ook. Beide reeksen gaan over families en vrienden die samenleven en samenwerken. Maar vergeleken worden met het iconische ‘Neighbours’ lijkt me sowieso wel een compliment.”