Octaaf De Bolle opnieuw te zien in nieuwe videoclip Samson en Gert: "Maar voor de afscheidsshows ben ik niet gevraagd"

31 oktober 2019

07u07

Hij is al even niet meer in de televisiereeks te zien, maar Octaaf De Bolle, gespeeld door Walter Van De Velde (69), zal wél nog te zien zijn in de nieuwe videoclip van Samson en Gert: 'Het Allerlaatste Liedje'. Dat verklapte de gewezen acteur in de nostalgische podcast 'Akkerdjie'.

Tot 2002 vertolkte Walter Van De Velde buurman Octaaf De Bolle in de reeks ‘Samson en Gert’. Met uitspraken als “Mijn Miranda zegt dat ook altijd” en “Dat is nu toevallig een van mijn specialiteiten” was hij een geliefd personage, maar toch maakte hij nog maar zelden een terugkeer naar de kinderreeks. Hij speelde wel nog mee in de film ‘Hotel op stelten’ en was te zien in de Sportpaleisconcerten uit 2017. Maar nu maakt Van De Velde dus opnieuw zijn opwachting in een videoclip. Dat vertelde hij in de podcast ‘Akkerdjie’. “Ik heb tijd en het is maar eenmalig. En ik denk dat het misschien een afscheid zal zijn van de oude ploeg”, liet hij weten. Nu ook Gert Verhulst ermee stopt, zal de toekomst van Samson er allicht helemaal anders uitzien.

Fans hoeven zich trouwens geen zorgen te maken: Van De Velde heeft de iconische brillen van Octaaf nog steeds in zijn bezit. “Omdat ik weet: als je de rol lang niet meer speelt en ze vragen je nog eens terug, dan is alles kwijt. Maar de debardeurs verzorgen ze (Studio 100, red.) goed, daar waren er ook acht of negen van.” We zullen Octaaf dus in vol ornaat kunnen bewonderen.

In de afscheidsshows zal Van De Velde echter niet te zien zijn. “Ze hebben me niet gevraagd, maar ze weten ook dat ik dat niet ga doen. Niet omdat ik het te druk heb, maar ik ben er al zo lang uit ... Ik word zeventig en dan word je toch wat onzekerder”, geeft hij toe. “Ik weet niet of ik nog het lef heb om opnieuw op de scène te staan. En daarbij, ik mis het ook niet.”