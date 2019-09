Ochtendtrio van Qmusic gestart met eigen podcast DBJ

12 september 2019

Qmusic is vanaf deze week begonnen met een nieuwe podcastreeks. In 'De Ochtendshow in 5 minuten' wordt de ochtendshow van Sam De Bruyne, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck samengebald in - u raadt het nooit - vijf minuten.

Goed nieuws voor fans van het Q-ochtendtrio Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck. Als je door omstandigheden de show hebt gemist, kan je die nu herbeluisteren in een nieuwe podcast die de zender deze week lanceerde.

Je kan de gebalde versie beluisteren op de website van Qmusic en op Spotify. Podcasts beginnen een stevige opmars te maken in het radiolandschap. Studio Brussel en Radio 1 bieden populaire podcasts aan, maar Qmusic is ook niet aan zijn proefstuk toe. Onder meer Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe stellen BV’s in hun podcast ‘De 10 meest gegoogelde vragen over’ de meest gestelde vragen die over hen op het internet verschijnen.