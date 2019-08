Ochtend-dj Inge De Vogelaere vestigt wereldrecord in Planckendael: "Ik blijf gewoon mijn ding doen" DBJ

29 augustus 2019

Zoveel mensen met een dier in hun naam verzamelden gisteren in Planckendael voor een wereldrecordpoging. Ceremoniemeester van dienst was Inge De Vogelaere (25), de nieuwe Q-dj die twee weken lang moet bewijzen dat ze haar plaatsje naast Sam De Bruyn (32) en Wim Oosterlinck (46) verdiend heeft. Na anderhalve week meedraaien maakt Inge de balans op. "Het voelt vertrouwd, maar ook heel nieuw."

Mark Nachtegaele, Anja De Leeuw, Ragnar Rees... Iedereen die een dier in zijn naam kan terugvinden, was gisteren welkom op het gezellige onderonsje van Qmusic in dierenpark Planckendael. Uiteindelijk werd (een nog onbestaand) wereldrecord gevestigd, maar dat was niet het belangrijkste. De hele actie maakte immers deel uit van 'Operatie ochtendshow', een reeks uitdagingen waarmee Inge De Vogelaere - ook zíj heeft een dier in haar naam - moet bewijzen dat ze terecht het ochtendblok op Qmusic mag presenteren. "Ik vond het een heel fijne opdracht en ben aangenaam verrast door de opkomst", glundert de radiopresentatrice. "Toch niet eenvoudig op de laatste week van de schoolvakantie. Vooral Tamara Muyshondt is me vandaag bijgebleven. Zij heeft liefst zes dieren in haar naam, ik laat het aan jullie om uit te zoeken welke dat allemaal zijn. (lacht)"

BV uit het niets

Anderhalve week heeft Inge er nu opzitten als ochtend-dj van Qmusic. "Het is echt crazy", vertelt de Gentse die in Brussel woont. "Het voelt vertrouwd, maar tegelijkertijd is alles ook heel nieuw. Ik presenteerde vorig jaar de pre-ochtendshow van 4 tot 6 op Qmusic en ik voel me gewoon heel goed achter een microfoon. In de ochtendshow tussen 6 en 9 komt er natuurlijk veel meer bij kijken. Je wordt zichtbaar voor de mensen en gaat over de tongen, maar ook interviews geven is heel nieuw voor mij. Mijn show van vorig jaar was echt mijn eigen ding, ik kon er doen wat ik wilde, want ik was helemaal alleen. Nu is het logisch dat je met meer dingen rekening houdt. Er is de actualiteit, maar je moet ook concepten bedenken voor de show. Ik blijf wel gewoon mijn ding doen, hoor. Dat kan omdat ik weet dat Sam en Wim er steeds zijn om iets recht te trekken, mocht dat nodig zijn."

Uit het niets werd Inge een BV. "Oh, maar in mijn hoofd ben ik geen bekend persoon, hoor", zegt ze. "Daarnet nog kwamen hier mensen toe die zich afvroegen wie ik nu juist was. De luisteraars herkennen wel mijn stem al. Een leuke opmerking daarover vind ik als radiomaker nog steeds het grootste compliment."

Inge vervangt Heidi Van Tielen, die zelf aankondigde met de ochtendshow te stoppen om zich meer te richten op een gezinsleven en nieuwe projecten. "Ik voel de druk wel om het even goed te doen als Heidi", vertelt Inge. "Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om je als radio-dj te focussen op het maken van een goeie show en mensen met een lach wakker te maken. Ik heb me ook voorgenomen om me niet te veel aan te trekken van wat mensen op sociale media schrijven. De eerste week deed ik dat meer, maar nu kan ik dat al veel beter plaatsen. Het overgrote deel van de reacties is trouwens superlief, wij hebben echt geweldige luisteraars. Al praat ik blijkbaar ook snel, zo blijkt. (lacht)"

Met de toekomst is Inge nog niet erg bezig. "Laat me eerst nog maar een paar jaar ochtendradio maken." Of ze ons ten slotte niet uit ons lijden kan verlossen over die zes dieren in de naam Tamara Muyshondt? "Dat zijn een muis, een hond, een ara, een ram, een muishond (een soort wezel) en een mara (een kruising tussen een cavia en een haas)."