‘Obi-Wan Kenobi’-actrice overspoeld door racistische commentaren op sociale media: “Dit breekt mijn hart”

“Niemand kan hier iets aan doen”, vertelde Moses Ingram bij het tonen van de racistische commentaren die ze op sociale media kreeg. De Amerikaanse actrice heeft een belangrijke rol te pakken in de nieuwe Disney+-reeks ‘Obi-Wan Kenobi’, maar daar is duidelijk niet iedereen blij mee. “Niemand kan iets doen om deze haat te stoppen. Ik vraag me zelfs af waarom ik jullie dit nu vertel. Ik weet het echt niet.” De actrice vervolgde: “Wat me dwars zit, is het gevoel dat ik heb. Niemand heeft me dit verteld, maar ik heb het gevoel dat ik gewoon moet zwijgen en het moet pikken, dat ik moet grijnzen en het moet verdragen. Zo zit ik niet in elkaar. Daarom wilde ik hier dankjewel zeggen aan de mensen die het voor me opnemen in de commentaren en op de plekken waar ik zelf niet kom. En aan de rest van jullie: jullie zijn raar.”

Haar verhaal lokte meteen verontwaardigde reacties uit. Zo liet het officiële account van ‘Star Wars’ op Twitter weten: “We zijn enorm trots dat we Moses Ingram mogen verwelkomen in onze ‘Star Wars’-familie en we kijken ernaar uit om Reva’s verhaal verder te zien ontwikkelen. Als iemand haar op welke manier dan ook niet welkom zou laten voelen, hebben we maar één ding te zeggen: we verzetten ons daartegen. Er zijn meer dan 20 miljoen levenssoorten in het melkwegstelsel van ‘Star Wars’. Kies er niet voor om een racist te zijn.” Ook tegenspeler Ewan McGregor, die de hoofdrol speelt in de nieuwe reeks, was erg verontwaardigd door de reacties. “Het lijkt erop dat sommige leden van deze fanbase ervoor gekozen hebben om Moses Ingram online aan te vallen en haar de meest afschuwelijke, racistische berichten te sturen. Ik heb deze ochtend een paar van die berichten gehoord en het brak mijn hart”, laat hij weten op sociale media. “Moses is een briljante actrice, een briljante vrouw en ze is echt geweldig in deze reeks. Ze voegt zoveel toe aan deze reeks en het maakt me ziek dat dit gebeurt. Als hoofdrolspeler en producent wil ik laten weten dat we achter Moses staan. We houden van haar en als je deze pestberichten stuurt, ben je voor mij geen ‘Star Wars’-fan. Er is geen plek voor racisme in deze wereld.”